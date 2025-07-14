Дептранс выпустил "Тройки" в честь юбилея ФАС

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Дептранс Москвы совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России выпустили новую карту "Тройка" в честь 35-летия антимонопольного регулирования в стране. Об этом сообщается в телеграм-канале транспортного ведомства.

Дизайн "Тройки" выполнили в фирменных цветах ФАС и украсили символикой юбилея, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Приобрести тематическую карту можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине столичного метрополитена, а также на маркетплейсах.

Ранее в Москве выпустили два варианта "Тройки" в честь 20-летнего юбилея компании "Аэроэкспресс". Как указал Ликсутов, к работе над дизайном привлекли специалистов перевозчика. На первой карте изображен фирменный поезд, связывающий центр Москвы с аэропортами Шереметьево и Домодедово. Вторая карта выполнена в фирменных цветах и графике компании.