Метро и колледжи Москвы выпустили совместную серию "Троек"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Московский метрополитен, столичные колледжи и департамент образования выпустили совместную серию карт "Тройка". Они посвящены профессиональному образованию в городе, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, на картах изобразили символы ключевых отраслей подготовки в колледжах Москвы, к которым относятся гостеприимство, строительство и промышленность. Также новые "Тройки" показывают разнообразие и доступность профобразования.

Приобрести тематические проездные можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

Ранее департамент информационных технологий Москвы назвал победителя и призеров конкурса детского рисунка "Создай новую карту москвича". Гран-при завоевала 10-летняя Ирина Михайлова с коньком-горбунком на фоне ночного города, именно эта работа станет основой дизайна для новой лимитированной карты москвича.

Получить ее можно будет в течение 2025/2026 учебного года, а оформить – с 1 августа. Карта будет выдаваться детям в возрасте до 14 лет включительно.

