Кожаные чехлы с символикой Московского транспорта выпущены для брелоков "Тройка"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Дептранс выпустил новые кожаные чехлы для брелоков "Тройка" с символикой Московского транспорта, сообщается в пресс-службе ведомства.

Изделия изготовлены из натуральной кожи. Они не только защищают брелок, но и могут стать стильным дополнением к образу, подчеркнули в Дептрансе. Всего на выбор доступны пять цветовых вариантов: коричневый, бежевый, черный, серый и бордовый.

Помимо этого, магазин ведомства пополнился еще карандашами с надписью "не прислоняться" и магнитами, на которых изображены поезда "Номерной" и "Москва-2024".

Приобрести товары можно на стойках "Живое общение" и во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная". Также их можно заказать в интернет-магазине.

Кроме того, в продаже есть тематические карты "Тройка", выпущенные в честь 10-летнего юбилея авиакомпании "Победа". На одной из них изображен пролетающий над облаками Boeing 737-800, а на другой нарисован этот же самолет на фоне города.

Также горожанам и гостям столицы доступны "Тройки", посвященные 65-летию Российского университета дружбы народов. Дизайн карты выполнили в розовом цвете с логотипом вуза и фразой "Проездной в мир знаний".