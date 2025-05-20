Тематические карты "Тройка" появились к 65-летию РУДН

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве появились новые тематические карты "Тройка". Они посвящены 65-летию Российского университета дружбы народов (РУДН), сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Дизайн "Тройки" выполнен в розовом цвете. В него включили логотип вуза и фразу "Проездной в мир знаний".

В этом году РУДН исполняется 65 лет. За эти годы университет подготовил свыше 200 тысяч специалистов из более 160 стран, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Уверены, что РУДН продолжит развиваться, укреплять международные связи и давать качественное образование", – добавил он.

Приобрести новую тематическую карту можно на стойках "Живое общение" в метро, во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", интернет-магазине Московского метрополитена, а также на маркетплейсах.

Между тем "Тройки" с героями мультфильма "Смешарики" стали самыми популярными среди москвичей. Успехом также пользуется и серия с животными Московского зоопарка, включая карты с пандой Катюшей и манулом Тимофеем.

У определенной категории пассажиров востребованы "Тройки" с любыми спортивными командами, выдающимися спортсменами или звездами, отметил Ликсутов.