Дептранс выпустил "Тройку" вместе с создателями фильма "В списках не значился"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичный Дептранс совместно с создателями фильма "В списках не значился" выпустил тематические карты "Тройка", передает пресс-служба ведомства.

На них изображен народный артист России Владимир Машков, сыгравший одну из ролей и выступивший продюсером картины, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Он добавил, что голос актера можно было услышать в московской подземке в поздравительных сообщениях.

Приобрести "Тройку" с новым дизайном можно в нескольких местах: на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине и на маркетплейсах.

В ведомстве напомнили, что премьера фильма приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сюжет посвящен героической обороне Брестской крепости в 1941 году.

В связи с этим транспортное ведомство открыло посвященную премьере ленты фотовыставку. Она доступна для посещения в переходе между станциями "Савеловская" Большой кольцевой линии и Серпуховско-Тимирязевской до 5 мая.

Ранее был выпущен новый тематический билет "Единый", который посвятили сотрудникам московской скорой помощи. На билетах были размещены поздравления и логотип службы.

До этого появились "Тройки" с изображениями выставленных в Третьяковской галерее картин. На них представлены полотна "Над вечным покоем" пейзажиста Исаака Левитана, "Охотники на привале" живописца Василия Перова и "Новенькая в школе" художницы Эмилии Шанкс.

