Дептранс выпустил билет "Единый" в честь сотрудников скорой помощи

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новый тематический билет "Единый" посвятили сотрудникам московской скорой медицинской помощи. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

На билетах размещены поздравления и логотип московской скорой помощи – медицинский красный крест.

"Наши новые "Единые" напомнят пассажирам о ежедневном самоотверженном труде сотрудников московской скорой помощи. Благодарим коллег-медиков и поздравляем с профессиональным праздником", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что раньше ведомство уже выпускало билеты, посвященные добровольчеству и работе МЧС России. Важные социальные направления и проекты поддерживаются по поручению Сергея Собянина, подчеркнул заммэра.

Купить новые тематические "Единые" можно в автоматах по продаже билетов и в кассах на всех станциях метро.

Ранее в Москве выпустили проездной билет "Единый", который посвятили проекту "Путешествие по России" Национального центра "Россия". Как отметил Ликсутов, новый "Единый" напомнит горожанам и туристам о богатстве и разнообразии страны, а сам проект "Путешествие по России" позволит познакомиться с достижениями всех российских регионов.