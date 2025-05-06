Дептранс выпустил "Тройку" с картинами из Третьяковской галереи

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Жители и гости столицы могут приобрести новые лимитированные карты "Тройка" с картинами из Третьяковской галереи. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, Московский транспорт продолжает реализовывать совместный проект с культурным учреждением.

На новых "Тройках" изображены такие произведения современных художников, как "Четверо на море" Натальи Нестеровой, "Толпа" Олега Ланга, "Иволга и Сокол (лошади)" Андрея Поздеева, а также "В Третьяковку с классом".

Приобрести карты можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", на маркетплейсах.

Кроме того, транспортное ведомство напомнило, что в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ открылась новая экспозиция Третьяковской галереи, посвященная отечественному искусству ХХ–XXI веков. В 8 залах посетители могут увидеть более 30 произведений.

Ранее в Москве появилась тематическая карта "Тройка", приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она выполнена в красном цвете и оформлена Георгиевской лентой.

Также Дептранс совместно с создателями фильма "В списках не значился" выпустил тематические карты "Тройка". На них изображен народный артист России Владимир Машков, сыгравший одну из ролей и выступивший продюсером картины. Голос актера можно было услышать в московской подземке в поздравительных сообщениях.

