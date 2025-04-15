Количество поездок по карте москвича превысило 1,3 млрд в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

За 2024 год жители столицы совершили более 1,3 миллиарда поездок по карте москвича. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В Московском транспорте широкий выбор удобных и выгодных способов оплаты проезда для разных категорий пассажиров. Поездки для московских школьников и студентов остаются самыми выгодными среди крупных городов России", – передает департамент слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Он отметил, что карты к личному кабинету в приложении "Метро Москвы" привязали 200 тысяч москвичей. Специалисты рекомендуют поступить также: тогда появится возможность отслеживать историю поездок, а студентам – покупать абонементы онлайн без обращения в кассы.

Чтобы привязать карту москвича в приложении "Метро Москвы", необходимо пройти регистрацию. После в личном кабинете нажать на "+" и "Карта москвича". Далее следует авторизоваться через портал mos.ru. Последний шаг – выбрать карту москвича для привязки.

Ранее в Москве проходил конкурс детских рисунков "Создай новую карту москвича". Дети рисовали героев известных русских сказок и былин. Рисунок победителя появится на настоящей карте москвича.