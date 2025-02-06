Сергей Собянин рассказал о новых функциях городских сервисов в сфере культуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале о развитии цифровых сервисов в области культуры.

По словам мэра, единый читательский билет, благодаря которому гражданам предоставляется доступ ко всем городским библиотекам, можно оформить не только в библиотеке, но и онлайн. Также его можно привязать к карте "Москвенок" или карте москвича. А с 2024 года книги появились в книгоматах столичных парков.

Совершенствуется и система "Мосбилет", которая позволяет приобрести билеты в музеи и театры, оплатить посещение катков и бассейнов. С декабря этот процесс стал быстрее благодаря наличию у москвича стандартной или полной учетной записи на портале mos.ru.



Кроме того, портал "Узнай Москву" помогает узнать информацию о достопримечательностях и истории города. Мобильное приложение данного ресурса было улучшено и теперь граждане смогут в режиме дополненной реальности увидеть, как выглядели бы в современной среде здания и сооружения, не сохранившиеся до наших дней.

Также отправить ребенка в детские школы искусств и кружки стало намного проще. Для родителей доступно более 10 тысяч записей образовательных программ и кружков в период приемной кампании.

"Аренда городских пространств для мероприятий: больше 1,5 тысяч помещений в 42 культурных учреждениях Москвы", – заключил Собянин.

Между тем для удобства москвичей в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы" появились QR-коды билетов на культурные мероприятия. Новая функция работает в случае, если зритель оформил билеты на "Мосбилете" или официальных сайтах учреждений.

