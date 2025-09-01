Дептранс Москвы выпустил "Тройку" к десятилетию науки и технологий

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новая тематическая карта "Тройка", посвященная десятилетию науки и технологий и национальным проектам России, появилась в продаже. В дизайне объединены образ метро и символика научных формул, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Новая тематическая карта "Тройка" подчеркивает важность науки и ее вклад в развитие транспорта и повышение качества жизни в городе. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы поддерживаем культурные и образовательные инициативы", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Десятилетие науки и технологий было объявлено Владимиром Путиным. Инициатива реализуется с 2022-го по 2031 год. Она направлена на развитие исследований, поддержку молодых специалистов и популяризацию достижений науки.

Приобрести новую "Троку" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине подземки и на маркетплейсах.

Ранее Дептранс выпустил три тематические карты "Тройка", в разработке дизайна которых участвовал Пушкинский музей. На них было решено разместить шедевры из коллекции музея.

В частности, у москвичей появилась возможность приобрести "Тройку", украшенную картинами Франса Эйкенса "Мадонна с Младенцем, окруженные цветами", Жана Франсуа ван Даля "Приношение Флоре" или Вербрюггена Гаспара Петера II "Цветы в каменной вазе".

