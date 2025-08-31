Фото: mosmetro.ru

Тематический билет "Единый" выпущен ко Дню ветеринарного работника, который отмечается 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что выпуск данного тематического билета позволит показать важность работы ветврачей, которые ежедневно помогают животным, а также продемонстрировать внимание города к таким специалистам.

Приобрести выпущенный ко Дню ветеринарного работника билет можно в кассах и автоматах по продаже билетов на всех станциях метро.

Недавно в продаже появились три тематические карты "Тройка", в разработке дизайна которых участвовал Пушкинский музей. На новых картах было решено разместить шедевры из коллекции музея.

В частности, карты "Тройка" украшены картинами Франса Эйкенса "Мадонна с Младенцем, окруженные цветами", Жана Франсуа ван Даля "Приношение Флоре" или Вербрюггена Гаспара Петера II "Цветы в каменной вазе". Купить их можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине метро, а также на маркетплейсах.

