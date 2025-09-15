Посвященный юбилею Победы тематический поезд запущен в метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезд "Путь к Победе", посвященный 80-летию Победы, запущен на Арбатско-Покровской линии столичного метро, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Новый тематический состав напомнит пассажирам о подвиге народа в Великой Отечественной войне. По задаче Сергея Собянина делаем поездки в городском транспорте не только быстрыми, комфортными, но и познавательными", – цитирует его пресс-служба Дептранса.

Поезд был разработан совместно с Музеем Победы. Внутри состава специалисты создали одноименную экспозицию, рассказывающую пассажирам о подвигах защитников родины и ключевых сражениях Великой Отечественной войны.

Причем, как напомнили в ведомстве, эта же выставка была открыта и в Музее Победы к празднованию 9 Мая.

Немногим ранее два тематических состава появились и на Троицкой линии Московского метрополитена. Поезда рассказывают о достижениях города в градостроительстве и инфраструктуре.

Вагоны посвящены различным направлениям работы, включая строительство и город, социальную инфраструктуру, здравоохранение, образование и другие.