14 сентября, 16:49
Два тематических поезда запустили на Троицкой линии столичного метро
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Два тематических поезда ко Дню города запустили на Троицкой линии Московского метрополитена. Составы познакомят пассажиров с основными достижениями города в сферах градостроительства и развития инфраструктуры, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Вагоны посвящены различным направлениям работы:
- "Строительство и город";
- "Социальная инфраструктура";
- "Здравоохранение";
- "Образование";
- "Реновация";
- "Цифровизация";
- "Дороги и транспорт";
- "Работа и будущее".
В Москве построили и реконструировали свыше 120 станций метро и МЦК. Метрополитен стал не просто основной транспортной системой города, но и драйвером развития новых районов, уточнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"К 2030 году планируем построить еще около 30 новых станции. Тематический поезд с Совенком-Реновеноком – это наглядный пример того, как транспорт и строительство вместе формируют современный облик Москвы", – добавил он.
Ранее на Сокольнической линии появился тематический поезд к 50-летию телепередачи "Что? Где? Когда?". Москвичи и туристы могут прочитать в вагонах информацию об истории игры, ее создателях, знатоках и телезрителях. Состав будет курсировать на линии полгода.
