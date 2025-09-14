Форма поиска по сайту

14 сентября, 16:49

Транспорт

Два тематических поезда запустили на Троицкой линии столичного метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Два тематических поезда ко Дню города запустили на Троицкой линии Московского метрополитена. Составы познакомят пассажиров с основными достижениями города в сферах градостроительства и развития инфраструктуры, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Вагоны посвящены различным направлениям работы:

  • "Строительство и город";
  • "Социальная инфраструктура";
  • "Здравоохранение";
  • "Образование";
  • "Реновация";
  • "Цифровизация";
  • "Дороги и транспорт";
  • "Работа и будущее".

В Москве построили и реконструировали свыше 120 станций метро и МЦК. Метрополитен стал не просто основной транспортной системой города, но и драйвером развития новых районов, уточнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"К 2030 году планируем построить еще около 30 новых станции. Тематический поезд с Совенком-Реновеноком – это наглядный пример того, как транспорт и строительство вместе формируют современный облик Москвы", – добавил он.

Ранее на Сокольнической линии появился тематический поезд к 50-летию телепередачи "Что? Где? Когда?". Москвичи и туристы могут прочитать в вагонах информацию об истории игры, ее создателях, знатоках и телезрителях. Состав будет курсировать на линии полгода.

В честь Дня города по Кольцевой линии в Москве курсируют восемь парадных поездов

