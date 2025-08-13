В московском метро запустили тематический поезд в честь 90-летия Олега Табакова

В московском метро запустили тематический поезд в честь 90-летия актера Олега Табакова. Проект подготовлен городским департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с киностудией "Союзмультфильм".

Тематический поезд состоит из пяти вагонов. В каждом разместили фотографии, рисунки и постеры из знаменитых кинолент и мультфильмов с участием актера. Отдельное место выделили для экспозиции – мультфильм "Простоквашино".

Поезд будет ходить до конца 2026 года.

