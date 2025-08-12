Форма поиска по сайту

Turkish Airlines задержала багаж на нескольких рейсах из Антальи в Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания Turkish Airlines вновь задержала багаж на нескольких рейсах из Антальи в аэропорт Внуково, прибывших в Москву 11 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного аэропорта.

Не весь багаж был загружен на рейсы TK 3050 – 36 единиц, TK 3002 – 40 единиц, TK 3038 – 94 единицы и TK 3168 – 45 единиц. Уточняется, что багаж первых двух рейсов прибудет рейсом TK-211 из Антальи в ночь на 12 августа. Информация о прибытии багажа оставшихся рейсов будет опубликована дополнительно.

"Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства и предпринимает все необходимые меры для скорейшей доставки багажа", – говорится в сообщении воздушной гавани.

Ранее СМИ сообщали о потере багажа пассажиров, прилетевших из Турции в Москву и Санкт-Петербург рейсами Turkish Airlines. Согласно сообщению, пострадали более чем тысяча российских туристов. При этом компания не называла точных дат возвращения вещей.

Спустя время Минтранс РФ обсудил данную тему с Turkish Airlines и авиавластями Турции. По данным ведомства, последние обязались исправить ситуацию в ближайшее время.

Около 200 туристов застряли в аэропорту Внуково из-за переноса рейса в Турцию

транспорттуризм

