Эксперт по этикету Коломацкая посоветовала не снимать обувь в самолете

30 июля, 17:42Общество
Фото: depositphotos/kasto
Снимать обувь, занимать подлокотники сидящего посередине и слушать музыку без наушников на борту самолета некультурно. Таким мнением с Москвой 24 поделилась специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.
Она напомнила, что во время авиаперелета надо стараться не доставлять неудобств другим пассажирам.
"Для этого в первую очередь не следует "захватывать" чужую территорию. Например, подлокотники, расположенные в середине ряда: по этикету их надо уступить тому, кто сидит в центре, ведь это самое некомфортное место", – пояснила эксперт.
Кроме того, некультурно опускать спинку кресла без предупреждения. Это неуважение к тем, кто сидит сзади, особенно если это происходит во время раздачи питания, подчеркнула Коломацкая.
"Также недопустимо слушать музыку или смотреть фильмы без наушников, громко разговаривать: люди рядом хотят спокойно отдохнуть, может быть, почитать – не стоит им мешать", – отметила эксперт.
Не надо забывать и о том, что резкие запахи в замкнутом пространстве могут доставлять дискомфорт. Поэтому нельзя брать с собой на борт сильно пахнущую еду.
Коломацкая также подчеркнула, что не стоит разуваться во время перелета.
"В крайнем случае, если лететь в обуви совсем некомфортно, можно взять с собой тапочки и переобуться в уборной. А туфли на время упаковать в какую-нибудь текстильную сумку и убрать под сиденье", – посоветовала она.
Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева напомнила о главных правилах этикета на пляже. Например, она посоветовала переодеваться только в специальных кабинках, если они есть. При их отсутствии надо продумать, где еще можно сменить одежду. Делать это на виду у всех, завернувшись в полотенце, – значит, ставить окружающих в неловкую ситуацию, считает специалист.