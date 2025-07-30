Эксперт по этикету Коломацкая посоветовала не снимать обувь в самолете

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Снимать обувь, занимать подлокотники сидящего посередине и слушать музыку без наушников на борту самолета некультурно. Таким мнением с Москвой 24 поделилась специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.

Она напомнила, что во время авиаперелета надо стараться не доставлять неудобств другим пассажирам.

"Для этого в первую очередь не следует "захватывать" чужую территорию. Например, подлокотники, расположенные в середине ряда: по этикету их надо уступить тому, кто сидит в центре, ведь это самое некомфортное место", – пояснила эксперт.





Надежда Коломацкая специалист по этикету и клиентскому сервису Убирая ручную кладь под кресло, нужно расположить ее таким образом, чтобы не ограничивать простор для ног пассажиров, сидящих спереди или сзади.

Кроме того, некультурно опускать спинку кресла без предупреждения. Это неуважение к тем, кто сидит сзади, особенно если это происходит во время раздачи питания, подчеркнула Коломацкая.

"Также недопустимо слушать музыку или смотреть фильмы без наушников, громко разговаривать: люди рядом хотят спокойно отдохнуть, может быть, почитать – не стоит им мешать", – отметила эксперт.

Не надо забывать и о том, что резкие запахи в замкнутом пространстве могут доставлять дискомфорт. Поэтому нельзя брать с собой на борт сильно пахнущую еду.

Коломацкая также подчеркнула, что не стоит разуваться во время перелета.

"В крайнем случае, если лететь в обуви совсем некомфортно, можно взять с собой тапочки и переобуться в уборной. А туфли на время упаковать в какую-нибудь текстильную сумку и убрать под сиденье", – посоветовала она.

Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева напомнила о главных правилах этикета на пляже. Например, она посоветовала переодеваться только в специальных кабинках, если они есть. При их отсутствии надо продумать, где еще можно сменить одежду. Делать это на виду у всех, завернувшись в полотенце, – значит, ставить окружающих в неловкую ситуацию, считает специалист.