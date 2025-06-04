Эксперт по этикету Богачева посоветовала не устраивать застолья на пляже

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Переодеваться на пляже при всех, завернувшись в полотенце, громко включать музыку и устраивать шикарный пикник – это дурной тон. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась эксперт по этикету Екатерина Богачева.

Она напомнила, что на пляж люди приходят отдыхать, поэтому необходимо максимально постараться им не мешать.

"Не стоит громко разговаривать по телефону или включать музыку на всю мощность. В последнем случае все же лучше воспользоваться наушниками", – отметила эксперт.





Екатерина Богачева эксперт по этикету Еще один важный момент касается переодевания: для этого нужно воспользоваться специальными кабинками, если они есть. При их отсутствии надо продумать, где еще можно переодеться. Делать это на виду у всех, завернувшись в полотенце, значит ставить окружающих в неловкую ситуацию.

Также следует помнить, что купальники предназначены только для пляжа. Отправляясь в кафе за пределами зоны отдыха или гулять на набережную, нужно одеться, отметила Богачева.

"Тем, кто собирается на пляж с детьми, я бы посоветовала тщательно продумать, чем можно будет их занять в свободное от купания время. Когда ребенку скучно, он может мешать окружающим, и задача родителей – этого не допустить", – подчеркнула эксперт.

Кроме того, не стоит устраивать настоящее застолье: еда должна быть аккуратно упакована и не занимать много пространства. Плюс желательно, чтобы продукты не имели резкого раздражающего запаха, посоветовала Богачева.

Ранее специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая перечислила главные ошибки туристов на отдыхе по системе "все включено". В частности, она не рекомендовала отдыхающим накладывать на тарелки много еды и выносить продукты из зоны питания.

