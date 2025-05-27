Эксперт по этикету Богачева: открывать плечи в городе во время жары – табу

27 мая, 15:07Общество
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Открывать плечи и стопы в городских общественных заведениях неприлично даже во время жаркой погоды. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по этикету Екатерина Богачева.
По ее словам, даже в жару оголенные плечи в офисе, музее или ресторане – табу. Причем это касается и женщин, и мужчин.
Также желательно, чтобы обувь закрывала стопу. При этом женщинам допустимо открыть что-то одно: либо пятку, либо носок.
"Но надо учитывать, что формальная обстановка обязывает надевать колготки, если ноги открыты. В этом случае обувь с открытым носом – дурной тон", – отметила Богачева.
Босоножки и сандалии – максимально неформальная обувь, которая носится исключительно на голые ноги. В идеале ее стоит надевать только во время отдыха у водоема, пояснила специалист.
"Но иногда можно нарушать правила этикета. Надо ориентироваться на свои планы: если в них нет похода в ресторан или музей, а есть прогулка с друзьями в парке, допустимо надевать более открытую одежду и обувь", – сказала Богачева.
Также неприличным считается использование очков в качестве ободка. Если они больше не нужны, их надо убрать в чехол или сумку, подчеркнула эксперт.
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