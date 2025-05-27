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27 мая, 15:07

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Эксперт по этикету Богачева: открывать плечи в городе во время жары – табу

Эксперт по этикету рассказала, как не стоит одеваться в городе во время жары

Фото: 123RF/maxbelchenko777

Открывать плечи и стопы в городских общественных заведениях неприлично даже во время жаркой погоды. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по этикету Екатерина Богачева.

По ее словам, даже в жару оголенные плечи в офисе, музее или ресторане – табу. Причем это касается и женщин, и мужчин.

На ноги лучше всего надевать легкие брюки. Шорты допустимы, только если планируется прогулка в парке или поход в небольшое кафе.
Екатерина Богачева
эксперт по этикету

Также желательно, чтобы обувь закрывала стопу. При этом женщинам допустимо открыть что-то одно: либо пятку, либо носок.

"Но надо учитывать, что формальная обстановка обязывает надевать колготки, если ноги открыты. В этом случае обувь с открытым носом – дурной тон", – отметила Богачева.

Босоножки и сандалии – максимально неформальная обувь, которая носится исключительно на голые ноги. В идеале ее стоит надевать только во время отдыха у водоема, пояснила специалист.

"Но иногда можно нарушать правила этикета. Надо ориентироваться на свои планы: если в них нет похода в ресторан или музей, а есть прогулка с друзьями в парке, допустимо надевать более открытую одежду и обувь", – сказала Богачева.

Солнцезащитные очки всегда надо снимать во время общения с другими людьми даже под палящим солнцем. Только если солнечный свет доставляет сильный дискомфорт, можно их оставить, обязательно извинившись перед собеседником.
Екатерина Богачева
эксперт по этикету

Также неприличным считается использование очков в качестве ободка. Если они больше не нужны, их надо убрать в чехол или сумку, подчеркнула эксперт.

Ранее специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая рассказала о главных ошибках туристов на отдыхе по системе "все включено". В частности, она посоветовала не накладывать горы еды: достаточно положить в тарелку три вида закусок по столовой ложке каждой.

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Трошина Любовь

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