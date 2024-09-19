Эксперт Сосновая рассказала, как правильно отправлять голосовые сообщения

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Необходимо предупреждать о своих голосовых сообщениях, а также объяснять собеседнику их важность. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала специалист по деловой переписке Анна Сосновая.

Эксперт также подчеркнула, что мысли нужно излагать без вздохов и слов-паразитов.

"Наверняка у вас была такая ситуация, когда прилетали голосовые сообщения по две или три минуты, и ты ждешь момента это прослушать, ты думаешь, что там что-то важное. А там полторы минуты из этих трех – это бесконечные охи, вздохи, человек там собирается с мыслями, куча слов-паразитов и прочего", – поделилась специалист.

Ранее специалист по этикету Юлия Сильванская рассказала о главных правилах этикета на каждый день. Так, одно из основных телефонных правил – ставить мобильный телефон на беззвучный режим везде, где звонки, сигналы уведомления, свет экрана и личные разговоры будут отвлекать окружающих. Например, в кино, библиотеке или в музее.

Помимо этого, телефон не стоит класть на стол в кафе или ресторане, во время любых деловых или семейных обедов. Гаджет можно оставить в кармане или сумке. По словам эксперта, не очень хорошо отвлекаться на телефонные звонки или сообщения во время делового разговора или общения с близкими.

