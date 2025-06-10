Эксперт Коломацкая посоветовала отказаться от жареной курицы в поезде

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Жареную курицу не стоит брать с собой в поезд, так как резкие запахи могут создать дискомфорт другим пассажирам. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.

Она напомнила, что в поезде совершенно чужим людям приходится долго находиться вместе в замкнутом пространстве. В этих условиях нужно сделать так, чтобы поездка была комфортной для всех.

"Одним из главных раздражающих факторов становятся резкие запахи. Поэтому я бы не советовала пользоваться парфюмом, а также брать с собой сильно пахнущую еду вроде жареных куриных ножек", – отметила специалист.





Надежда Коломацкая специалист по этикету и клиентскому сервису Смотреть в поезде видео или прослушивать голосовые сообщение без использования наушников тоже некрасиво. А если надо поговорить по телефону, лучше выходить в тамбур, чтобы никому не мешать.

"Кроме того, не следует устраивать шумных ночных посиделок. Тем же, кто оказался попутчиком таких "веселых" соседей, советую во избежание прямого конфликта просить проводника помочь разобраться с ситуацией", – пояснила Коломацкая.

Еще один неудобный момент в поездах возникает при использовании нижних полок. По общим правилам туда могут присесть путешествующие на верхних. Однако им все же стоит каждый раз вежливо спрашивать, будет ли это удобно занимающим нижние места, отметила эксперт.



"Кстати, не надо забывать, что столиком между нижних полок могут пользоваться все пассажиры купе. Поэтому личные вещи каждого не должны занимать более одной четвертой его пространства", – добавила специалист.

Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева напомнила об основных правилах приличия во время отдыха на пляже. В частности, неуместно переодеваться перед окружающими, завернувшись в полотенце, – это ставит других в неловкую ситуацию. Поэтому обязательно надо пользоваться кабинками или искать другие возможные альтернативы.

