Число аварий с электросамокатами снизилось в Москве благодаря номерным знакам

Число аварий с участием электросамокатов и велосипедов снизилось в Москве, в том числе благодаря номерным знакам. Они позволяют оперативно выявлять нарушителей.

Тем временем прокатные сервисы продолжают совершенствовать систему. В частности, "Велобайк" запускает новый тариф аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ) "Ночь". Теперь жители и гости столицы могут взять на прокат велосипеды в темное время суток, то есть с 00:00 до 05:00.

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