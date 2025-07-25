Выход № 2 станции метро "Ленинский проспект" будет закрыт утром 26 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выход № 2 станции метро "Ленинский проспект" будет закрыт утром в субботу, 26 июля, до 12:00, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Пассажиров попросили использовать выход № 1. Вместе с тем ведомство принесло извинения за временные неудобства.

Также с 26 по 28 июля поезда не будут ходить на участке Сокольнической линии от станции "Саларьево" до станции "Потапово". Меры необходимы для внедрения в действующую инфраструктуру метро нового электродепо "Столбово", которое в дальнейшем будет обслуживать составы Троицкой линии.

На время закрытия пассажирам предложили воспользоваться бесплатными компенсационными маршрутами, Троицкой и Калужско-Рижской ветками или регулярными маршрутами наземного транспорта.