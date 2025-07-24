Фасаду вестибюля станции метро "Комсомольская" вернут изначальный вид

Фото: Агентство "Москва"

Специалисты вернут первоначальный вид фасаду объединенного вестибюля станции метро "Комсомольская" к открытию Ленинградского вокзала. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Как указало транспортное ведомство, вестибюль является объектом культурного наследия и объединяет Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы.

Вместе с "Мосинжпроектом" рабочие департамента уже демонтировали часть окон и дверей фасада для последующей реставрации, а также приступили к зачистке и штукатурке. Работы проходят в рамках комплексного проекта.

Вместе с тем специалисты благоустроят территорию между станцией и Ленинградским вокзалом. Там выложат плиточное покрытие, которое сделает пространство цельным и аккуратным. Работы планируется завершить в декабре.

"Комсомольская" – одна из самых востребованных станций Московского метрополитена. Здесь пассажиры пересаживаются на наземный транспорт, пригородные железнодорожные маршруты, поезда дальнего следования, D2 и D4. Чтобы внешний вид "Комсомольской" стал еще более привлекательным, отреставрируем элементы ее фасада", – указал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее при реставрации исторической части Ленинградского вокзала специалисты расчистили более 10 слоев краски и обнаружили цвет, которым были покрыты стены по задумке автора. В рамках работ мастера провели комплексные научные исследования, изучили архивные документы и исторические фотографии, благодаря чему стало возможным воссоздать первоначальный облик здания. После завершения ремонта горожане и гости Москвы увидят вокзал таким, каким его задумывал Константин Тон.

