Специалисты обнаружили исторический цвет стен при ремонте Ленинградского вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы

При реставрации исторической части Ленинградского вокзала специалисты расчистили более 10 слоев краски и обнаружили цвет, которым были покрыты стены по задумке автора. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В рамках работ мастера провели комплексные научные исследования, изучили архивные документы и исторические фотографии, благодаря чему стало возможным воссоздать первоначальный облик здания. После завершения ремонта горожане и гости Москвы увидят вокзал таким, каким его задумывал Константин Тон.

"Здание вокзала – ценнейший объект культурного и исторического наследия, поэтому нам важно сохранить первоначальный облик исторической части. Сейчас занимаемся ее восстановлением", – подчеркнул Ликсутов.

Кроме того, специалисты занимаются расчисткой вестибюля и восстановлением оригинальных чугунных лестниц, установленных в 1851 году, и мраморных колонн.

Также для Ленинградского вокзала создадут новую архитектурную подсветку. Для того чтобы фасад выглядел живым и объемным в вечернее время, специалисты выбрали теплую палитру света. Уникальные элементы здания-памятника XIX века подчеркнут точечные светильники. Архитектурную композицию выделят линейными светильниками и прожекторами.

