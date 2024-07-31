Собянин: четыре вокзала реконструируют для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Четыре будущих вокзала будут реконструированы в рамках проекта запуска Высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург (ВСМ-1), рассказал Сергей Собянин.

"Самая сложная задача – строительство участка от Ленинградского вокзала до Алабушева. Работы пройдут в условиях плотной застройки без остановки движения поездов", – написал он в своем телеграм-канале.

На территории Москвы всего будет четыре остановки. Так, Ленинградский вокзал станет конечной станцией и частью одного из крупнейших транспортных узлов "Площадь трех вокзалов". Здесь построят пассажирский вестибюль, проведут благоустройство территории и реконструируют сам вокзал.

Вторым остановочным пунктом станет Рижская. Здесь планируется реконструировать остановочные пункты МЦД-2 и МЦД-3, построить надземный вестибюль для пересадки между ними, а также МЦД-4. Это позволит наладить транзит через железнодорожные пути между Водопроводным переулком и 2-й Мытищинской улицей.

На Петровско-Разумовской планируется построить три платформы с навесами и надземный вестибюль, который позволит обслуживать МЦД-3, метро и МЦД-1, а также откроет путь на Дмитровское шоссе и улицу Комдива Орлова.

Зеленоград-Крюково станет четвертой остановкой ВСМ-1 в столице. Здесь возведут новый вокзал с двумя платформами и интегрируют его в действующий вестибюль, обслуживающий поезда МЦД-3.

Всего на этот проект будет выделено 34,1 миллиарда рублей, напомнил мэр. Общая стоимость всех строительных работ в Минфине РФ оценили в 1,8 триллиона рублей. В маршрут первой ВСМ войдет 16 остановок. Магистраль позволит сократить время в пути между крупнейшими городами РФ до 2 часов 15 минут. Полностью запустить дорогу планируется уже в 2028 году.

