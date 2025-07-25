Дизайн схемы столичного метро изменился впервые с 2013 года

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В схему столичного метро внедрили некоторые элементы впервые за 90 лет. Дизайн кардинально обновили в 2013 году, с тех пор он продолжает совершенствоваться, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В новом дизайне сделали плавные линии и избавились от острых углов. На схеме появились обозначения крупных парков, которые находятся в пешей доступности от метро, а также иллюстрации зданий ж/д и речных вокзалов, небоскребов делового центра "Москва-Сити".

Обновленную схему подготовили к открытию нового участка Троицкой линии от станции "Новаторская" до "ЗИЛ". Самый популярный навигационный элемент уже можно заметить на некоторых станциях, а вскоре – и в поездах.



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По словам Ликсутова, к открытию участка "Новаторская" – "ЗИЛ" разместят свыше 38 тысяч новых схем.

"Внедрили уникальные решения на основе анализа восприятия изображений. Дизайн разрабатывали с учетом обратной связи от пассажиров, а новый подход к созданию навигации позволит москвичам и туристам еще быстрее считывать информацию", – сказал вице-мэр и добавил, что до 2030 года в столице откроются еще две линии метро.

Ранее сообщалось, что фасаду объединенного вестибюля станции "Комсомольская" вернут первоначальный вид к открытию Ленинградского вокзала. Специалисты уже демонтировали некоторые окна и двери для последующей реставрации, а также приступили к зачистке и штукатурке.

Более того, запланировано благоустройство территории между станцией и Ленинградским вокзалом. Все работы завершат к концу года.