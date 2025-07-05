Речной флот Москвы пополнили новые электросуда

Речной флот Москвы пополнился новыми электросудами. Шесть из них уже вышли на линию третьего регулярного маршрута Новоспасский – ЗИЛ. Всего на маршруте сейчас работает восемь современных электросудов, прибывших из Санкт-Петербурга.

До конца года флот пополнится еще четырьмя судами, их общее количество достигнет 31.В новых трамвайчиках пассажиры отмечают высокий уровень комфорта, футуристический дизайн, наличие USB-разъемов, Wi-Fi и возможность воспользоваться аудиоэкскурсией.

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