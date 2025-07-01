Собянин: движение по участку дублера Калужского шоссе откроется в этом году

Движение по одному из участков дублера Калужского шоссе планируют открыть в 2025 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сейчас дорога от улицы Александры Монаховой до развязки Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готова почти на 40%.

Как отметил представитель подрядчика Андрей Андреев, на сегодняшний день путепровод находится на высокой стадии готовности. Осталось возвести одну опору и завершить два пролета, а также закончить строительство инженерных коммуникаций и тротуаров.

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