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19 июня, 00:30

Город

"Мой район. Новости": школу в виде вьющейся ленты построят в Причальном проезде

"Мой район. Новости": школу в виде вьющейся ленты построят в Причальном проезде

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В Причальном проезде Москвы достраивают школу в виде вьющейся ленты. Такого эффекта удастся достичь благодаря волнообразным парапетам, которые установят на крыше. Внутри сделают просторную зону отдыха с панорамным видом на Москву-реку и причал.

Общая строительная готовность объекта составляет более 80%. Внутри здания ведутся отделочные работы, а снаружи завершаются фасадные работы. Кроме того, специалисты приступили к благоустройству прилегающей территории.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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