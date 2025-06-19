"Мой район. Новости": школу в виде вьющейся ленты построят в Причальном проезде

В Причальном проезде Москвы достраивают школу в виде вьющейся ленты. Такого эффекта удастся достичь благодаря волнообразным парапетам, которые установят на крыше. Внутри сделают просторную зону отдыха с панорамным видом на Москву-реку и причал.

Общая строительная готовность объекта составляет более 80%. Внутри здания ведутся отделочные работы, а снаружи завершаются фасадные работы. Кроме того, специалисты приступили к благоустройству прилегающей территории.

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