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Новости

24 июня, 07:30

Мэр Москвы

Собянин сообщил о скором открытии новой школы на Складочной улице

Собянин сообщил о скором открытии новой школы на Складочной улице

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Современная школа на 650 учеников вскоре появится в Марьиной Роще. Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал, что строительство планируют завершить уже в этом году.

Школа расположится на Складочной улице. Начальные классы будут заниматься отдельно от старших школьников.

Всем обучающимся будут доступны два спортзала, многофункциональный зал для мероприятий, а также библиотечный центр с медиатекой и зонами для групповых занятий и выдачи книг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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