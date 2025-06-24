24 июня, 07:30Мэр Москвы
Собянин сообщил о скором открытии новой школы на Складочной улице
Современная школа на 650 учеников вскоре появится в Марьиной Роще. Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал, что строительство планируют завершить уже в этом году.
Школа расположится на Складочной улице. Начальные классы будут заниматься отдельно от старших школьников.
Всем обучающимся будут доступны два спортзала, многофункциональный зал для мероприятий, а также библиотечный центр с медиатекой и зонами для групповых занятий и выдачи книг.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.