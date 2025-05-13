Депутат Нилов предложил внедрить на "Госуслугах" пояснение отказа в предоставлении услуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

На портале "Госуслуги" может появиться функция, позволяющая пользователям получать краткую информацию о причинах отказа в предоставлении услуги и о том, как можно оперативно решить возникшую проблему, пишет RT.

Соответствующее предложение направил главе Минцифры Максуту Шадаеву глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Чиновник напомнил, что "Госуслуги" уже более 15 лет помогают людям получать информацию о государственных и муниципальных услугах и пользоваться ими в онлайн-формате. Однако муниципальные и региональные ведомства часто отказывают в их предоставлении.

"К примеру, в связи с некорректно указанной или неполной информацией, несоответствием в данных, отсутствием каких-либо документов и так далее. При этом пользователь портала получает лишь автоматически сформированный системой отказ без каких-либо обоснований", – пояснил Нилов.

Такой подход вынуждает людей подавать повторные заявления и связываться с ведомством, чтобы узнать, какие именно ошибки нужно исправить. Это, как считает депутат, приводит к большим временным и финансовым затратам для граждан.

В связи с этим он указал на важность пересмотра подхода к отказам в предоставлении госуслуг или данных.

"Получатели услуг вправе рассчитывать на краткое, но емкое пояснение, по какой причине они не смогли получить запрашиваемое и каким образом это можно оперативно исправить", – уточнил Нилов.

По его мнению, портал мог бы стать отправной точкой для внедрения клиентоориентированного подхода, который впоследствии можно было бы распространить и на другие способы получения государственных услуг.

Еще одна функция, которая может появиться на "Госуслугах", предполагает верификацию пользователей самокатов. С такой просьбой обратились кикшеринговые компании.

Как пояснили операторы, дело в том, что, по данным МВД, свыше 30% пострадавших в результате аварий с участием электросамокатов – школьники в возрасте 10–17 лет.

