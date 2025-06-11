Собянин рассказал о новых стандартах помощи нуждающимся в долговременном уходе

В Москве обновили стандарты долговременного ухода для пожилых горожан и людей с особенностями здоровья. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, сейчас социальную помощь на дому получают около 90 тысяч москвичей.

В перечень услуг нового стандарта входит более 20 видов поддержки – от приготовления пищи и доставки лекарств до сопровождения на прогулку. Индивидуальный набор формируется после встречи с социальным инспектором. Подать заявление можно онлайн.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.