Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки семей в Москве

В Москве отмечают Международный день защиты детей. С праздником жителей столицы поздравил Сергей Собянин. Он подчеркнул, что город делает все возможное, чтобы каждый ребенок чувствовал заботу и получал доступ к качественному образованию, медицине и возможностям для развития.

В Москве работает система поддержки с первых дней жизни: новорожденным вручается "сокровищница москвича" – подарочный набор от мэра, а детские сады, школы и площадки создаются с учетом современных стандартов. Разработан новый стандарт помощи будущим мамам, внедрен подход к лечению детей с хроническими заболеваниями, обновлен парк оборудования в поликлиниках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.