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Новости

Новости

01 июня, 17:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки семей в Москве

Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки семей в Москве

Сергей Собянин рассказал о работе уникальных подростковых театров

Собянин поздравил москвичей с Днем защиты детей

Сергей Собянин поздравил сотрудников Мосводостока с юбилеем

Собянин сообщил о госпитализации пострадавших при крушении поезда в Брянской области

Сергей Собянин: 103 ученика творческих школ и колледжей стали лауреатами грантов

В столице подвели итоги конкурса для учителей "Педагоги года Москвы"

Итоги конкурса для учителей "Педагоги года Москвы" подвели в столице

Собянин поздравил Московскую службу спасения на воде с 150-летием

Собянин поздравил столичных спасателей с Днем пожарной охраны Москвы

В Москве отмечают Международный день защиты детей. С праздником жителей столицы поздравил Сергей Собянин. Он подчеркнул, что город делает все возможное, чтобы каждый ребенок чувствовал заботу и получал доступ к качественному образованию, медицине и возможностям для развития.

В Москве работает система поддержки с первых дней жизни: новорожденным вручается "сокровищница москвича" – подарочный набор от мэра, а детские сады, школы и площадки создаются с учетом современных стандартов. Разработан новый стандарт помощи будущим мамам, внедрен подход к лечению детей с хроническими заболеваниями, обновлен парк оборудования в поликлиниках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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