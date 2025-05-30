"Мой район. Место встречи": День защиты детей

Москва – один из немногих мегаполисов, где детям с раннего возраста дают возможность раскрыть творческий потенциал. В городе действуют школьные кружки, дома детского творчества, школы искусств и колледжи, а также программы раннего творческого развития.

О своем пути к гранту Сергея Собянина рассказали танцовщица Маша Белугина и баянист Карим Гайнуллин. Школьник Володя Сорокин поделился впечатлениями от участия в проекте "Музыка в метро", а хореограф Евгений Папунаишвили объяснил, как распознать талант у ребенка.

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