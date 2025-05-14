В России участились случаи лжеветеринаров наносящих вред питомцам

В России участились случаи, когда под видом ветеринаров к хозяевам животных приезжают мошенники. Вместо помощи они делают животным бесполезные уколы, намеренно ухудшают состояние питомцев, а затем назначают дорогостоящее лечение, не имеющее смысла. Хозяева теряют не только деньги, но и время, необходимое для реальной помощи.

Эксперты советуют не обращаться по первым ссылкам в интернете, а заранее выбирать проверенную ветеринарную клинику. Специалисты напоминают: на дому невозможно провести полноценную диагностику. А если животному уже навредили, важно сохранить все чеки, провести экспертизу и обратиться в суд за компенсацией ущерба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.