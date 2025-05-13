Депутат Бурматов заявил, что у россиян начали расползаться подаренные на Новый год змеи

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Подаренные на Новый год змеи начали расползаться у жителей Москвы и Подмосковья, заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в беседе с "Газетой.ру".

Депутат обратил внимание, что в большинстве случаев пресмыкающихся дарили людям, которые не знают, что делать с такими питомцами и не понимают опасность такого подарка. Как отмечают продавцы таких животных, спрос на змей к новогодним праздникам вырос в десятки раз.

"У кого волей судьбы такие животные оказались, лучше передать. Потому что никто не знает, как обернется дело", – добавил Бурматов.

Ранее российское правительство утвердило список животных, которые запрещены к содержанию. Всего в документ внесены более 120 разновидностей. К примеру, нельзя содержать кобр, мамб, тайпанов, цепочную гадюку, питонов, каймановых черепах с размером карапакса более 30 сантиметров, скорпионов, приматов, львов, тигров, леопардов, сервалов и волков.

