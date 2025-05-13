Правительство РФ утвердило перечень животных, запрещенных к содержанию

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Российское правительство утвердило список животных, которые запрещены к содержанию. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, размещен на портале правовой информации.

В перечень вошли пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы и коралловые полипы. Всего в документ внесены более 120 разновидностей.

Например, нельзя содержать кобр, мамб, тайнанов, цепочную гадюку, питонов, каймановых черепах с размером карапакса более 30 сантиметров, скорпионов, приматов, львов, тигров, леопардов, сервалов и волков.

Распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Между тем в России может появиться институт уполномоченного по защите животных. Законопроект с таким предложением направлен на отзыв в кабмин первым зампредом думского комитета по контролю Дмитрием Гусевым.

Предполагается, что уполномоченный будет контролировать соблюдение законов об ответственном обращении с животными, следить за работой органов власти, ветслужб и других организаций.

