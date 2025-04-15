Зоопсихолог Левченко: животные не грустят из-за кастрации

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Стресс, который животные испытывают после кастрации, не связан с изменениями в гормональном фоне и эмоциональными перепадами. Об этом Москве 24 рассказала зоопсихолог Донской государственной ветеринарной клиники Наталья Левченко.

Ранее в Сети распространилось объявление об услугах психолога для кастрированных котов. Специалист предлагает проработать с животным "травму потери мужского достоинства" после удаления половых желез, а также помочь принять питомцу "новый статус".

"Животные – и коты, и собаки – не осознают, что их кастрировали, что они условно перестали быть мужчинами. Питомцы понимают только то, что был поход к врачу, было больно, осталась ранка, она щиплет", – заявила Левченко.

Специалист указала, что после удаления семенников у животного в течение трех месяцев меняется гормональный фон, а вместе с ним и поведение.





Наталья Левченко зоопсихолог Перестройка происходит постепенно. Вместе с ней питомец становится более спокойным: не потому что ему грустно, а за счет снижения половой охоты. Ведь для этого хозяева и прибегают к кастрации.

В то же время стресс, который питомцы испытывают после процедуры, связан непосредственно с походом к врачу и проведением операции, подчеркнула Левченко. И на его фоне животные определенный период времени могут демонстрировать непривычное и даже неприятное поведение, рассказала ветеринар.

"Одни начинают больше кричать, некоторые – даже метить территорию или перестают вылизываться. Также возможны кратковременный отказ от еды и проблемы с походом в туалет. Из-за стресса коты и собаки могут стать и более агрессивными", – перечислила признаки Левченко.

Однако хозяин сам в состоянии помочь своему питомцу пережить непростой период. Для этого зоопсихолог посоветовала уделять четвероногому больше времени, наладить сон, ласкать, предлагать лакомства и чаще хвалить.

В борьбе со стрессом эффективны и мыслительные нагрузки.



Наталья Левченко зоопсихолог Для этого можно купить новые игрушки, когтеточки. Возбудить умственную активность также поможет освоение новой среды. Поэтому котам в сложный период можно регулярно приносить с улицы различные предметы с посторонним запахом (например, листья или палочки), а собак выгуливать на неизведанных территориях.

В норме поведенческие проблемы после операции должны исчезнуть в срок до двух недель, указала зоопсихолог. Но если они сохраняются дольше, эксперт рекомендовала обратиться в ветеринарную клинику за помощью профильного специалиста.

Ранее ветеринар Геннадий Погребняк назвал вакцинацию единственным способом защитить домашнее животное от бешенства. Он подчеркнул, что прививки нужно делать ежегодно для поддержания иммунитета к вирусу.