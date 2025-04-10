Ветеринар Шеляков: витаминные подкормки минимизируют последствия линьки у питомца

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Регулярное вычесывание и витаминные подкормки помогут домашним животным комфортно пережить период весенней линьки. При этом необходимо пристально следить за изменениями в состоянии питомца, рассказал Москве 24 ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По его словам, сезонная линька – нормальное физиологическое явление, однако оно может быть усилено авитаминозом и стрессовыми факторами.



Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории Поэтому очень важно в такой период окружать животных заботой, регулярно вычесывать и давать витаминно-минеральные подкормки, которые минимизируют последствия линьки в виде кожного зуда.

Кроме того, важно следить, чтобы животные не промокали во время прогулки и не замерзали.

"В период линьки снижаются теплоизолирующие свойства шерсти, поэтому питомцу легче простыть. А это может привести к обострениям хронических заболеваний и циститам", – предупредил Шеляков.

Ветеринар посоветовал тщательно следить за общим состоянием домашнего животного, потому что весна является наиболее опасным периодом для возникновения алопеции у питомцев из-за гельминтоза – из-под снега появляются различные нечистоты, и во время прогулки животное может что-то проглотить и заразиться.



Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории Отличить такую патологическую линьку от весенней можно по изменению состояния животного: снижению аппетита, нарушениям работы ЖКТ, появлению нарывных воспалений.

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