Ветврач Шеляков: реестр животных пресечет коррупцию при отлове бродячих собак

Единый реестр домашних животных хотят запустить в России с 1 января 2026 года. Как будет работать система и зачем она нужна, – в нашем материале.

Поставить питомцев на учет

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Создать федеральный реестр домашних животных предложили депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь и его коллеги из комиссии по экологии и природопользованию. На данный момент инициатива получила рекомендацию Совета законодателей и должна быть внесена в Госдуму в качестве поправки в закон "Об ответственном обращении с животными".

Региональная практика постановки домашних животных на учет уже действует в Подмосковье с сентября 2023 года, а также вступит в силу в Ленинградской области с января 2025-го. В частности, обязательному внесению в реестр подлежат все собаки, достигшие трехмесячного возраста, желательному – кошки и другие питомцы. Их маркировка осуществляется за счет чипирования или биометрической идентификации.



Если документ вступит в силу, с 1 января 2026 года россиян обяжут вносить в единую информационную систему все данные о себе как о владельцах, а также о своих питомцах, включая породу, пол, дату рождения и сведения о прививках. Регистрация будет бесплатной и затронет как новорожденных, так и взрослых особей, пояснил в разговоре с телеканалом "360" Андрей Рябоконь.





Андрей Рябоконь депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга На кого именно будет распространяться закон в части обязательной регистрации животных, определит правительство РФ. Полагаю, что обязательная регистрация в первую очередь коснется собак.

Единый реестр решит ряд проблем, с которыми сталкиваются органы власти и хозяева питомцев, заявил Андрей Рябоконь. В частности, это позволит быстро искать владельцев потерявшихся животных. Кроме того, повысится контроль за безнадзорными собаками, пояснил он.

Депутат Госдумы Николай Валуев уже назвал себя "ярым сторонником" создания реестра, однако для начала призвал провести эксперимент и вводить систему постепенно: в первую очередь – в наиболее проблемных субъектах РФ, а затем уже по всей стране.

"Надо сделать так же, как с введением курортного сбора. Попробовали, посмотрели, оценили эффективность – установили по всей России. Например, для начала можно опробовать реестр в Бурятии, Якутии, Челябинской области, Краснодарском крае, может, еще в ряде регионов", – приводит его слова "Парламентская газета".

С заботой о людях и животных

Нынешние программы по отлову и стерилизации бесхозных животных порой не дают ощутимых результатов из-за отсутствия контроля за ними. Создание электронной базы сделает этот процесс прозрачнее и пресечет коррупционные схемы, заявил в разговоре с Москвой 24 ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории Например, где-нибудь в одном районе идет вызов службы с жалобой на бездомных собак. Прибывают люди, которые должны были бы их отловить, поместить в приют, стерилизовать, вакцинировать и вернуть обратно. Но вместо этого животных просто выпускают в другом районе. Получается, что по документам они прошли все необходимые процедуры, а на деле с ними ничего не делали, и компания получила за это государственные деньги.

Также в электронном виде можно будет хранить информацию о здоровье питомцев, уточнил эксперт. В частности, если хозяин уедет с животным в другой город и у домашнего любимца обострятся болезни, ветврач с помощью базы оперативно узнает его историю и подберет наиболее подходящее лечение.

В то же время проблема подобных реестров в том, что там содержится уязвимая персональная информация не только о питомцах, но и об их хозяевах, сказал Москве 24 руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Однако эксперт оговорился, что в настоящее время избежать цифровизации данных невозможно, – даже если внести их в бумажной форме.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion При создании электронных систем необходимо обеспечить безопасность личных данных за счет надежных серверов хранения и проведения специальных инструктажей среди сотрудников. Их важно обучать не передавать никакие сведения целенаправленно или опосредованно – то есть по незнанию или отсутствию квалификации – мошенникам, которые могут вымогать их с помощью методик социальной инженерии.

Защитить данные граждан в едином реестре животных должно помочь и недавнее ужесточение ответственности за утечки, считает Ульянов. Более строгое государственное регулирование стимулирует усиление информационной безопасности в России, заключил специалист.