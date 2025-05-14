Московский зоопарк подготовил интерактивную выставку-шоу к акции "Ночь в музее"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Московский зоопарк подготовил интерактивную выставку-шоу "Тени незабытых предков" к ежегодной акции "Ночь в музее", передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента культуры города.

Экспозицию можно посетить бесплатно, но по предварительной регистрации. Мероприятие, которое будет проводиться с 23:00 17 мая до 02:00 18 мая, проведет шоумен и телеведущий Вячеслав Макаров. Посетителям предложат прогуляться по старой территории зоопарка. Также им расскажут о вымерших и исчезающих животных.

Кроме того, для гостей подготовили световое шоу и 3D-проекции, которые "оживят" древних животных, в том числе дронта, шерстистого носорога, саблезубого тигра, пещерного медведя, мамонта и мегалоникса, а также наиболее уязвимые виды зверей, включая амурского тигра, белого медведя и дальневосточного леопарда.

Также с 19:00 до 22:00 17 мая всех желающих приглашают посетить музей истории зоопарка, куда можно попасть по билету на бесплатной основе. Там пройдет выставка "Музей самоцветы" в гостях у Московского зоопарка", где будут представлены фрагменты скелета мамонта, черепа шерстистого носорога и бизона, стволы араукарий и иные экспонаты.

Департамент предупредил, что Московский зоопарк будет работать по обычному графику днем 17 и 18 мая. Узнать больше подробностей об акции и зарегистрироваться на мероприятия, которые пройдут в ее рамках, можно на сайте.

"Ночь в музее" в 2025 году охватит 170 площадок, расположенных в разных частях города. Для гостей запланировали свыше 600 мероприятий, в том числе экскурсии, творческие встречи, мастер-классы, концерты, кинопоказы и показы мод. Главная особенность акции в этом году – использование искусственного интеллекта. В частности, нейросеть стала соавтором аудиогидов.

