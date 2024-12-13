Онколог в Тульской области ставил диагноз "рак" ради денег

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Врач в Тульской области ставил своим пациентам диагноз "онкология" ради денег. Информация об этом появилась на официальном сайте региональной прокуратуры.

Речь идет о 35-летнем онкологе из Суворова, который, зная о предоставлении выплат медработникам за выявление онкозаболеваний на ранней стадии, внес ложные сведения об их выявлении у 13 пациентов. Таким образом, он незаконно заработал 39 тысяч рублей.

В настоящее время расследуется уголовное дело о мошенничестве. На транспортное средство и счет врача наложили арест. При этом подозреваемый отказался признавать вину.

Между тем в России хотят запретить онлайн-шарлатанам лечить и учить людей. Недавно в Сети распространился видеоролик, на котором целительница и директор "Московской Су Джок Академии" по имени Ольга предлагает сбивать температуру отметинами от черного маркера. За 54 тысячи рублей женщина продает своей 50-тысячной аудитории в соцсетях чудо-курс восточной медицины, где раскрываются секреты лечения детских заболеваний, растворения кисты, камней в желчном пузыре без лекарств.

В свою очередь, терапевт Арон Османович прокомментировал эту ситуацию и заявил, что вылечиться от таких болезней без препаратов невозможно. По его словам, у человека могут появиться серьезные последствия, из-за чего важно помнить о безопасности.

