Врачи в Челябинске ставили фиктивные диагнозы и зарабатывали на этом

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Создателей частных медицинских центров в Челябинске подозревают в постановке россиянам фиктивных диагнозов и зарабатывании на этом денег. Об этом сообщил телеграм-канал МВД России.

"Оперативниками уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области задержаны четверо создателей частных медицинских центров. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения", – сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительной информации, злоумышленники несколько лет звонили пожилым жителям региона и приглашали их на бесплатное обследование. После диагностики пострадавшим сообщали о якобы наличии у них тяжелых болезней, которые требуют срочного лечения.

Пострадавшие были вынуждены соглашаться на дорогостоящие процедуры, которые часто не имели лечебного эффекта. Для оплаты пенсионерам приходилось брать кредиты, так как стоимость лечения составляла более 100 тысяч рублей, подчеркнули в пресс-службе полиции.

Сотрудники органов внутренних дел вместе с росгвардейцами провели обыски по месту жительства подозреваемых, а также в самих медицинских организациях. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").



"Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – в виде домашнего ареста. <...> Работа частных клиник приостановлена", – рассказала официальный представитель МВД.

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