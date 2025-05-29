Актриса Дарья Мороз сыграет в сказке "Алиса в Зазеркалье" в честь Дня защиты детей

Международный день защиты детей традиционно отмечается 1 июня. Для юных жителей и гостей Москвы в честь этой даты подготовили сотни разных мероприятий. О самых интересных – в нашем материале.

ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ко Дню защиты детей в столице подготовили свыше 300 мероприятий, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. В их число входят концерты, мастер-классы, квесты, показы спектаклей и музыкальных представлений, отметила она.

К примеру, на ВДНХ 1 июня для юных посетителей подготовили экскурсии в центре "Космонавтика и авиация" – они начнутся в 13:00 и 15:00. Здесь можно будет познакомиться с устройством ракеты, узнать, что представляет собой еда космонавтов, и многое другое.

Юные инженеры смогут принять участие в мастер-классах. В 12:00, 14:00 и 16:00 гостей научат создавать фигурки любимых персонажей из мультфильмов с помощью 3D-ручки. В 13:00 и 15:00 детям покажут, как собирать простые электрические цепи, а в 17:00 можно будет сыграть в теннис в VR-шлеме.

Увидеть советские анимационные мультфильмы можно в Музее кино с 14:00. Среди них – "Дудочка и кувшинчик", "Что такое хорошо и что такое плохо", "Зеркальце", "Чуня". А мультимедийный центр "Союзмультпарк" приглашает угадать мелодию с трех нот, поучаствовать в квизах и танцевальных активностях.

Свою программу подготовило и колесо обозрения "Солнце Москвы", которое в честь праздника будет подсвечено разными цветами. Здесь пройдут в том числе концерты и детский модный показ, а также мыльное и азотное шоу. Кроме того, взрослые, которые приобретут один билет, смогут купить один детский за 100 рублей.

Полную программу мероприятий можно посмотреть здесь.

"Театральный бульвар"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Фестиваль будет идти практически все лето и откроется 1 июня программой для детей.





Алексей Фурсин глава департамента культуры Москвы Маленьких гостей и их родителей ждут мультиформатные театральные мастерские, иммерсивные постановки и музыкальные спектакли до позднего вечера.

Например, Чистые пруды превратятся в мультиформатные театральные мастерские. Гости увидят в том числе новые сказки, созданные при помощи искусственного интеллекта. Также в 16:30 амфитеатр музейного парка "Политех" станет площадкой для интерактивной детской программы. После здесь можно будет увидеть актрису Дарью Мороз, которая вместе с оркестром выступит со сказкой "Алиса в Зазеркалье".

На Цветном бульваре актриса Алиса Гребенщикова прочтет детскую сказку, а актер и поэт Антон Шагин – стихи собственного сочинения из сборника "Небыляндия". Там же можно будет увидеть выступление артистов "Антикварного цирка", театра "Сосферас" и театральной компании "Маскарад".

А в амфитеатре на Покровском бульваре можно будет перенестись в сказку Льюиса Кэррола "Алиса в стране чудес". Легендарное произведение в сопровождении симфонического оркестра расскажет актриса Кристина Бабушкина. Также на этой локации пройдут спектакли "Теремок" и "Кошкин дом".

Подробности об этих и других событиях фестиваля можно узнать на официальной странице проекта.

Кинопарк "Москино"

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В праздничные выходные здесь пройдет Московский фестиваль анимации и кино. К примеру, на центральной площади ребята смогут показать свои таланты. Например, попробуют озвучить мультфильм, создать 3D-фигурку, воздушного змея или киноафишу.

Плюс в кинопарке отметят 100-летие сказки Корнея Чуковского "Бармалей". В честь этого события 31 мая и 1 июня состоится квест, пройдя который удастся помочь Айболиту спасти животных. Также на площадке "Театр Гонзаги" 31 мая в 12:00 будет сыграна постановка "Не ходите, дети, в Африку гулять!".

Однако это не все запланированные представления. К примеру, 31 мая в 16:30 зрителям покажут постановку с восточным сюжетом "Аладдин" с участием артистов Московского детского театра теней, а в 18:00 в кинопарке пройдет спектакль "Ми-ми-мишки".

Более подробно с программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Фестиваль искусств "Небо"

Фото: пресс-служба фестиваля "Небо"

Участниками этого события в парке искусств "Музеон" станут более 600 человек. Среди них – творческие коллективы, актеры, музыканты, танцоры и циркачи из разных регионов России. Всего организаторы подготовили более 90 мероприятий, которые пройдут на 12 площадках.

Зрителей приглашают увидеть шесть театральных премьер. Главной из них станет мультижанровый спектакль "Айболит спешит на помощь", над которой работали в том числе режиссер Алексей Франдетти и музыкант Петр Дранга. Автором идеи стал актер и арт-директор фестиваля Евгений Миронов, который еще и сыграет сразу двух противоположных персонажей – Айболита и Бармалея. Премьера состоится на главной сцене 31 мая в 17:00.

А увидеть, как сочетаются творчество Петра Ершова и народная музыка, можно будет на спектакле "Ершов. За горами, за лесами" в исполнении театра "Практика" и фольклорного ансамбля "Комонь". Кроме любимых персонажей из "Конька-Горбунка", зрители узнают историю нового героя – сибирского мальчика, который обожает сказки. Что из этого получилось, приглашают узнать к главной сцене 1 июня в 16:00.

Узнать об этих и других премьерах, а также познакомиться с полной программой фестиваля можно на сайте мероприятия.