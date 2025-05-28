"Театральный бульвар" представит программу к Международному дню защиты детей

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Фестиваль "Театральный бульвар" откроется в Москве 1 июня и продлится 92 дня. В его рамках будет представлена специальная программа для юных зрителей к Международному дню защиты детей, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Городские бульвары станут театральными подмостками. Спецпрограмма начнется одновременно на Чистопрудном, Покровском, Цветном бульварах и в музейном парке "Политех".

"Маленьких гостей и их родителей ждут мультиформатные театральные мастерские, иммерсивные постановки и музыкальные спектакли до позднего вечера", – отметил глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

На Чистых прудах заработают мультиформатные театральные мастерские. В "Эфросе" пройдет спектакль-акция из цикла "Прожито" от "Квартеатра". В мастерской Федора Левина можно будет увидеть новые сказки с использованием нейросетей, а в "Мейерхольде" гостей пригласят в лабораторию телесных образов Софьи Гуржиевой.

Также для юных горожан подготовили путешествие по истории театра в мастерских "Картонии". Они смогут создать единый проект вместе с художниками, музыкантами и артистами, который затем покажут у памятника Александру Грибоедову.

В амфитеатре музейного парка "Политех" в 16:30 пройдет интерактивная детская программа. После нее актриса Дарья Мороз в сопровождении оркестра Московской городской детской музыкальной школы имени И. О. Дунаевского выступит на сцене со сказкой "Алиса в Зазеркалье".

На Цветном бульваре будут выступать артисты "Антикварного цирка", театра "Сосферас" и театральной компании "Маскарад". Актер и поэт Антон Шагин прочитает стихи из своего сборника "Небыляндия", а от актрисы Алисы Гребенщиковой дети услышат сказки "на всякий случай".

В амфитеатре на Покровском бульваре планируется проведение музыкального спектакля "Алиса в Стране чудес". Сказку Льюиса Кэрролла расскажет актриса театра и кино Кристина Бабушкина. Кроме того, здесь состоятся спектакли "Теремок" и "Кошкин дом".

Мероприятия в честь Международного дня защиты детей подготовили и на ВДНХ. Там пройдут творческие и инженерные мастер-классы, концерты, квесты, спортивные состязания, квизы и многое другое. Юные посетители также смогут встретиться с героями России и познакомиться с современными профессиями.

