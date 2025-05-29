Мастер-классы, концерты и спектакли пройдут в Москве в честь Дня защиты детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках проекта "Лето в Москве" пройдет около 100 мероприятий в выходные, 31 мая и 1 июня, в честь Международного дня защиты детей. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Всех желающих приглашают на ВДНХ, где пройдут творческие и инженерные мастер-классы, концерты, театральные постановки, квесты, спортивные состязания и квизы. Для юных гостей организуют встречи с героями России и просмотр мультфильмов. Также им расскажут о современных профессиях и предложат сделать подарки для родных.

В кинопарке "Москино" состоится Московский фестиваль анимации и детского кино. Именно там дети и их родители смогут встретить героев любимых мультфильмов, а также узнать от профессиональных кинематографистов тайны создания кино.

Подготовили свои мероприятия и иные культурные площадки. Например, в парке "Зарядье" запланировано проведение масштабного фестиваля "Научфест". Дети и подростки вместе смогут поучаствовать в познавательных шоу, практических занятиях, интеллектуальных играх, интерактивной выставке, а также в большом квесте, который был разработан вместе с учеными Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Одним из основных мероприятий в честь Международного дня защиты детей будет фестиваль искусств "Небо", который пройдет в парке искусств "Музеон". Там выступят творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Воронежа, Красноярска, Тобольска и Калининграда. Всего запланировано участие свыше 600 актеров, артистов цирка, музыкантов и танцоров.

Не обойдет стороной праздник московские центры допобразования. Самые крупные спортивные, танцевальные и художественные мероприятия будут организованы с 12:00 в воскресенье, 1 июня, в Московском дворце пионеров. Дошкольников, подростков и их родителей приглашают поучаствовать в мастер-классах, конкурсах и состязаниях. Начнется все с концерта детских коллективов столичных дворцов и центров творчества, а в 15:00 пройдет фестиваль школьных кавер- и рок-групп "Живой звук".

В этом же месте состоится инклюзивный семейный фестиваль "Город возможностей", в рамках которого гостям предложат принять участие в мастер-классе мастерской "Коряги" и узнать, как незрячие люди пишут и читают с помощью шрифта Брайля. Кроме того, будет организован книжный маркет, где посетители смогут познакомиться не только с книгами различных издательств, но и с работами инклюзивных проектов.

Интерактивные игровые площадки, театрализованные музыкальные представления, живая музыка, лаунж-зоны, мастер-классы, конкурсы, квизы, эстафеты – все это подготовили для гостей семейные центры Москвы. Ознакомиться с мероприятиями более подробно можно на портале "Мой семейный центр".

В свою очередь, Главархив Москвы в пятницу, 30 мая, презентует онлайн-выставку о пионерских лагерях в Москве и Подмосковье в 1930-е годы. Посетить ее можно в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории", в разделе "Медиатека", подразделе "Фотолетопись Москвы". Благодаря экспозиции, где представлены архивные снимки, все желающие узнают, как пионерлагеря воспитывали новые поколения, формировали нравственные ценности и чувство патриотизма.

Юных пассажиров поздравят с Международным днем защиты детей в Московском метрополитене. На эскалаторах, в переходах станций метро и на платформах Московского центрального кольца (МЦК) 1 июня они смогут услышать пожелания от персонажей мультфильма "Три кота". В этот же день Музей транспорта Москвы с 13:00 до 15:00 проведет на выставке "Откуда и куда такие вопросы?" экскурсию, викторину и мастер-класс по созданию объемного ЗD-плаката.

Праздничная программа запланирована и на Северном речном вокзале. С 12:00 до 16:00 1 июня посетителей встретят на входе аниматоры в костюмах детских персонажей. Ребятам предложат нанести аквагрим. В галерее состоятся творческие мастер-классы, которые проведет художественная студия "Силуэт" и мастерская инженерного творчества "КулибинПРО".

Более того, юных гостей приглашают на мастер-класс по созданию фигурок животных, цветов или короны из воздушных шаров. Любители музыки смогут прийти на вокальный урок, который проведет педагог и композитор Дарья Гай. Также на вокзале пройдет лекция "Финансовая грамотность в русских сказках", организованная Центром финансовой грамотности Москвы. Дети в игровой форме смогут узнать, какие ошибки допустили персонажи из сказок.

В холле вокзала будут выступать артисты проекта "Музыка в метро", а также коллективы музыкальной школы "Амадей".

Различные мероприятия организованы 1 июня и на Южном речном вокзале. Посетители смогут поиграть в настольные игры на первом этаже, а на втором – поучаствовать в мастер-классе по созданию леденцов и украшению выпечки. В библиотеке состоятся творческие уроки по акварельной живописи Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Гости смогут также пройти обучающую программу в игровой форме в мобильной учебной лаборатории на улице или сфотографироваться с одним из любимых героев московского транспорта – Электробусиком. Помимо этого, запланированы показы мультфильмов в конференц-зале, которые организованы вместе со студией "Союзмультфильм" (время сеансов: 12:00–13:00; 13:00–14:00).

Вместе с этим в период с 14:00 до 15:00 пройдут лекция "Стоп-мошенник. Основы финансовой безопасности и кибергигиены" и викторина Центра финансовой грамотности Москвы. Кроме того, с 12:00 до 16:00 всем желающим будут раздавать угощения. Также для гостей выступят артисты проекта "Музыка в метро" и театральной студии-школы "Актер и Ко".

Фестиваль "Театральный бульвар", который откроется в Москве 1 июня и продлится 92 дня, тоже представит специальную программу для юных зрителей к Международному дню защиты детей. Детей и их родителей приглашают на мультиформатные театральные мастерские, иммерсивные постановки и музыкальные спектакли.

