Фотовыставка "Я – Москва" открылась на Никитском бульваре в честь Дня защиты детей

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Фотовыставка комплекса градостроительной политики и строительства "Я – Москва" заработала на Никитском бульваре в честь Международного дня защиты детей. Посетителям предлагается узнать об устройстве города и посмотреть на его перемены, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Благодаря экспозиции гости увидят Москву глазами специалиста и сравнят старые поликлиники с новыми, познакомятся с медицинскими центрами, образовательными кампусами и видами городского транспорта.

Детей приглашают на два экскурсионных маршрута: музейный и спортивный. В рамках первого они посетят парк "Зарядье", новый корпус Государственной Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, Дом культуры "ГЭС-2" и другие ключевые объекты столицы. Во второй маршрут вошла территория олимпийского комплекса "Лужники".

Также на выставке горожанам предлагается оценить главные градостроительные проекты, в числе которых кампус Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, кластер "Ломоносов", парк "Зарядье" и другие.

Основу экспозиции составили иллюстрации художницы Алисы Юфы и книги писательницы Софьи Милье "Москва для детей. Пять маршрутов по современной архитектуре" и "Я – Москва. Как устроен город".

Выставка будет работать до 15 июня.

Мероприятия в честь Международного дня защиты детей подготовили и на ВДНХ. Там пройдут творческие и инженерные мастер-классы, концерты, квесты, спортивные состязания, квизы и многое другое. Юные посетители также смогут встретиться с героями России и познакомиться с современными профессиями.

