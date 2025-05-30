Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Праздничные мероприятия пройдут в Москве в честь Дня защиты детей 1 июня в рамках проекта "Лето в Москве".

Флагманской площадкой станет Болотная площадь, на которой расположился "Зеленый маркет" проекта "Сделано в Москве". Здесь гостей ждут выступления артистов, игры, мастер-классы и другие активности. Также в первый день лета откроются сразу несколько арт-павильонов проекта "Сделано в Москве".

Болотная площадь и "Зеленый маркет"

Горожан и гостей города с 13:00 до 16:00 ждет музыкальный концерт от школы вокала Voice studio. Прозвучат не только композиции их собственного сочинения, но и каверы на известные песни. Посетители смогут увидеть выступления музыканта, полуфиналиста шоу "Голос" Алексея Осичева, участницы шоу "Голос-8" Валерии Мироновой, фронтвумена группы "МанкаГрув" Ирины Чуваковой и финалистки "Большой перемены", лауреата премии "Лотос" Анжелики Кузьмовой.

На сцену выйдут и другие финалисты и полуфиналисты проекта "Голос. Дети": Александра Татохина, Николь Короли, Нелли Байматова и Арина Рузманова.

В 14:00 граждан будут ждать интерактивы от "Союзмультпарка". Герои сказки о Бременских музыкантах научат гостей танцевать и проведут квиз на знание мультфильмов. Сказочные персонажи Трубадур и Принцесса тоже проведут конкурсы и покажут, как создать из обычного шарика любимого героя.

В 15:30 перед сценой ожидается шоу мыльных пузырей, а всем желающие смогут сделать аквагрим. При этом на "Зеленом маркете" будут представлены свыше 70 тысяч товаров от 700 столичных брендов: одежда, обувь, косметика, декор для дома и детские товары.

Арт-павильон "Ракета" на улице Рождественке

В 14:00 начнет свою работу павильон в форме ракеты, который предложит книги, игрушки, развивающие материалы и одежду для самых маленьких. Открытие павильона на улице Рождественке состоится с выступления детского блогера Миланы Хаметовой, которая исполнит трек "Шаг вперед".

Кроме того, для гостей доступны мастер-классы и возможность попрыгать на батутах.



"Самовар"

Павильон в виде гигантского самовара, расположенный на Арбате, откроется в 16:00. В церемонии открытия поучаствуют певец Прохор Шаляпин и артисты театра "Русская Песня" Надежды Бабкиной. Ожидаются мастер-классы по игре на балалайке и шоу скоморохов. В самом павильоне можно будет купить чай, сладости и сувениры.



"Холодильник"

Одновременно с "Самоваром" откроется и "Холодильник". Арт-павильоны на Кузнецком мосту и Цветном бульваре будут работать все лето. Здесь можно будет купить мороженное, закуски и напитки от свыше 15 местных производителей. Специально к лету было разработано мороженное со вкусами "ваниль" и "ваниль с березовым соком".

1 июня здесь ожидается шоу мыльных пузырей, криошоу с жидким азотом. Также можно будет сделать грим. При этом бренд "Московское мороженое" проведет розыгрыш бесплатного пломбира.



"Автобус красоты"

1-го числа в 18:00 ожидается уличный мюзикл с элементами флешмоба, так как в нем смогут принять участие и прохожие. В павильоне, расположенном Кривоарбатском переулке, можно будет купить косметику и парфюмерию. Также в честь праздника гости смогут сделать бесплатный макияж от профессиональных визажистов.

Юные москвичи в этот же день могут посетить Московский фестиваль анимации и детского кино, который проходит в кинопарке "Москино". Гости смогут познакомиться с создателями мультфильмов, принять участие в играх и квестах, увидеть спектакли с любимыми героями.

В частности, 1 июня пройдет квест в честь 100-летия со дня публикации сказки Корнея Чуковского "Бармалей". Его участникам предстоит пройти несколько испытаний на площадках кинопарка и помочь Айболиту спасти зверят.

