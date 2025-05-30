На рыбном фестивале в рамках "Лета в Москве" приготовят рекордную порцию ухи

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Бесплатный мастер-класс "Большая уха" станет одним из ключевых событий фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя", который вновь стал частью проекта "Лето в Москве", передает портал мэра и правительства столицы.

Кулинарное мероприятие пройдет в субботу, 31 мая, в 12:00 на площади Революции. Причем в этот раз оно обещает быть особенно масштабным: повара из разных регионов страны приготовят 150 литров супа из дальневосточного минтая и угостят им всех гостей. Как уточнила бренд-шеф и создатель проекта дальневосточной кухни Светлана Бокова, филе минтая является идеальной основой для рыбацкой ухи.

Мастер-класс стал традицией на фестивале. В разные годы на этом мероприятии повара готовили суп из нерки, ската и сардины иваси.

В этом году рецепт включит в себя, помимо минтая, кальмаров, ламинарию, картофель, морковь, зеленый лук, 85 литров бульона и целого краба. Более того, повара решили приготовить уху по особому рецепту, превысив стандартные весовые категории.

Уникальную задумку помогут воплотить участники проекта "Гастрономическая карта России" и повара "Дома российской кухни", находящегося на ВДНХ. Кулинары приехали из разных уголков страны: Камчатского края, Республики Саха, Мурманской и Тверской областей.

В мастер-классе примут участие известные шефы, такие как Бокова, Александр Чернышов, Данила Козлов, Сергей Федосеев, Екатерина Мун и Андрей Виноградов.

Уточняется, что приготовление ухи на фестивале станет не просто увлекательным процессом, но и гастрономическим уроком. Например, посетители узнают интересные факты о рыбе, ее свойствах и роли в питании.

Эксперты расскажут несколько секретов о выборе морепродуктов для различных блюд и о том, как сохранить их пользу и вкус. Также гости смогут услышать истории от опытных рыбаков.

Кулинарное шоу будет сопровождаться интерактивной программой, где посетители смогут задать вопросы, поделиться своими впечатлениями и узнать больше о рыбной кухне России.

Гастрономический фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя" пройдет с 30 мая по 8 июня. Посетителей приглашают на более чем 30 площадок попробовать угощения, поучаствовать в кулинарных и творческих матер-классах, спортивных состязаниях.

Свою продукцию представят производители со всей России. Из Мурманской области привезут пикшу, скумбрию и морского ежа, с Дальнего Востока – кету, горбушу и зубатку. Южные регионы представят камбалу, мидии и ставриду.

