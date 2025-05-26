Фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя" пройдет с 30 мая по 8 июня

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

С 30 мая по 8 июня в столице пройдет гастрономический фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя", сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Посетителей приглашают на более чем 30 площадок попробовать угощения, поучаствовать в кулинарных и творческих матер-классах, спортивных состязаниях. Также гостей фестиваля ожидают чемпионат по рыбной ловле, концерты и лекции.

Сергунина рассказала, что свою продукцию представят производители со всей России. Из Мурманской области привезут пикшу, скумбрию и морского ежа, с Дальнего Востока – кету, горбушу и зубатку. Южные регионы представят камбалу, мидии и ставриду.

На рынке под открытым небом будет порядка 500 наименований свежемороженой, охлажденной и копченой рыбы, морепродуктов. Также организуют познавательные занятия. Посетителям расскажут о том, как подобрать удочку и оснастку для крупного улова.

По информации Сергуниной, на свыше чем 140 рынках и ярмарках партнеров события можно будет приобрести речные и морские деликатесы. В 300 кафе и ресторанах можно будет попробовать:

запеченные лангустины с сыром;

плавник ската с каперсами и лимонным соусом;

уху из форели по-карельски.

Одновременно в нескольких локациях, в том числе в районах Куркино, Теплый Стан, Зябликово, и на двух рыбных рынках фестиваля запланированы мастер-классы по кулинарии. Участники приготовят там:

карри с окунем;

кускус с мидиями;

кальмара, фаршированного рисом и овощами.

Кроме того, на занятиях живописью, которые там будут проходить, дети смогут написать акрилом тематические картины. Там также разместят историческую выставку, на которой гости фестиваля увидят форму российских и советских моряков конца XVII – середины ХХ века, элементы их снаряжения и экипировки.

Мероприятие будет проходить на улице Школьной в Таганском районе.

В городе 1 июня начнется новый сезон фестиваля "Усадьбы Москвы". Посетителей ждут пешие театрализованные экскурсии, масштабные концерты классической музыки, опера под открытым небом, лекции и творческие мастерские.

Всего в программе фестиваля ожидается свыше 2 000 мероприятий. Он продлится до 14 сентября. В рамках фестиваля гиды облачатся в образы русских писателей и персонажей их произведений.